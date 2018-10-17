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448 тысяч зрителей в 900 городах приняли участие в Фестивале уличного кино

Культура

Фильмы на свежем воздухе показывали в 72 регионах страны

448 тысяч зрителей в 900 городах приняли участие в Фестивале уличного кино
Кинопленка

Москва, 17 октября 2018, 08:57 — REGNUM  Уже на пятый год своего проведения Всемирный фестиваль уличного кино собрал 448 тысяч зрителей в 900 городах страны. Такие данные приводит официальный сайт Министерства культуры РФ. Цифра внушительная, но значимость данной акции не только в привлечении огромного числа людей к качественному кинематографу, но и в том, что каждый участник проекта становится в какой-то мере и критиком, и членом жюри, так как выбирает «самое народное кино». Результаты подсчета голосов будут объявлены в ноябре: тогда и состоится награждение победителя.

Россия и здесь оказалась впереди планеты всей — активное участие в просмотрах жителей 72 регионов вывели ее на чистое первое место по массовости в мире. Больше всего кинопоказы на свежем воздухе любят в Набережных Челнах — 12 тысяч зрителей, Санкт-Петербурге — 7 тысяч и Тюмени — 6 тысяч. Рекордсменом по площадкам стал теплый Краснодарский край — 206.

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Культурная хроника
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