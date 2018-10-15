Полнометражное аниме «Тетрадь дружбы Нацуме» появится в России

Кумамото, Япония, , 12:32 — REGNUM Компания MVK, ранее представившая в российском прокате полнометражное аниме «Мэри и ведьмин цветок», занимается новым релизом для кинотеатров России. Полнометражное аниме «Тетрадь дружбы Нацуме», вышедшее 29 сентября 2018 года, появится в российском прокате 14 февраля, в День всех влюблённых. Об этом сообщил KG-Portal.

«Тетрадь дружбы Нацумэ» — популярная манга Юки Мидорикавы, выходящая с 2005 года по настоящее время. В 2008 году появилась одноимённая аниме-адаптация, насчитывающая шесть сезонов. Сюжет истории рассказывает о мальчике, способном видеть духов и демонов. Получив в наследство от бабушки таинственную тетрадь, юный Нацумэ решает дать всем демонам свободу и вернуть их имена владельцам. Седьмой сезон аниме ожидается в 2019 году.

Интернет-сообщество неоднозначно отреагировало на появление этого аниме в российском прокате. С одной стороны, фанаты оригинального сериала обрадовались возможности увидеть полнометражную версию истории в профессиональной локализации. С другой стороны, отмечается, что аниме знаменито своей неторопливой и размеренной манерой повествования, что вряд ли сможет привлечь достаточно людей в кинотеатры. Возрастной рейтинг грядущего проекта 6+.

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