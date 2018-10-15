Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:09:41 МСК

В Москве разработают проект реставрации реального училища им. Шелапутина

Культура

Училище является выявленным объектом культурного наследия

Москва, 15 октября 2018, 14:49 — REGNUM  Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания реального училища им. А. Шелапутина и Педагогического института им. П.Г. Шелапутина в переулке Хользунова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия города МосквыАлексей Емельянов, после разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

«Для проведения грамотных работ по сохранению реального училища необходим тщательно подготовленный научный проект реставрации. Мы будем это контролировать», — подчеркнул он.

Отметим, реальное училище им. А. Шелапутина, расположенное по адресу: пер. Хользунова, 16, стр. 1, является выявленным объектом культурного наследия. Для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, выявлены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

Корпус Педагогического института был возведён рядом с мужской гимназией в начале XX века. После революции Шелапутинский институт переформатировали в Академию социалистического воспитания, а её, в свою очередь, в 1923 переименовали в Академию коммунистического воспитания. В 1936 году корпус передали под размещение Академии Генерального штаба Красной Армии.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за 60 лет в Москве на территории ВДНХ началась реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Специалисты восстановят элементы фонтанов из золотой смальты, а также отремонтируют инженерное оборудование.

Читайте подробнее: На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить