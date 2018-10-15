В Москве разработают проект реставрации реального училища им. Шелапутина

Москва, , 14:49 — REGNUM Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации здания реального училища им. А. Шелапутина и Педагогического института им. П.Г. Шелапутина в переулке Хользунова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия города МосквыАлексей Емельянов, после разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.

«Для проведения грамотных работ по сохранению реального училища необходим тщательно подготовленный научный проект реставрации. Мы будем это контролировать», — подчеркнул он.

Отметим, реальное училище им. А. Шелапутина, расположенное по адресу: пер. Хользунова, 16, стр. 1, является выявленным объектом культурного наследия. Для разработки научно-проектной документации будут проведены библиографические и историко-архивные исследования, выявлены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

Корпус Педагогического института был возведён рядом с мужской гимназией в начале XX века. После революции Шелапутинский институт переформатировали в Академию социалистического воспитания, а её, в свою очередь, в 1923 переименовали в Академию коммунистического воспитания. В 1936 году корпус передали под размещение Академии Генерального штаба Красной Армии.

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