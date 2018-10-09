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На ВДНХ отреставрируют фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок»

Культура

Это первая за 60 лет комплексная реставрация фонтанов

Москва, 9 октября 2018, 09:04 — REGNUM  В Москве на территории ВДНХ началась реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Специалисты восстановят элементы фонтанов из золотой смальты, а также отремонтируют инженерное оборудование. В мэрии отметили, что это первая за 60 лет комплексная реставрация фонтанов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Предстоит отреставрировать гранитную облицовку чаши и каскадов фонтана «Дружба народов», восстановить несущий каркас 16 статуй девушек (реставрация не проводилась ни разу). Также будет восстановлена мозаичная отделка фонтана «Каменный цветок». Основная задача — максимально бережно сохранить всю архитектурную уникальность объектов.

Реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» будут проводится под контролем Мосгорнаследия потому что фонтаны являются объектами культурного наследия федерального значения. Реставрационные работы фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» планируется завершить к открытию летнего сезона 2019 года.

Подробнее: Власти Москвы потратят более 3 млрд рублей на реставрацию фонтанов ВДНХ

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы выделили 3,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию фонтанов на ВДНХ. В 2018 году завершена реставрация уникального фонтана «Золотой колос» и ещё 14 фонтанов на Центральной аллее выставки.

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Судьба архитектурного наследия
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