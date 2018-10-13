Финский глухой рэпер прочтет лекции в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 03:07 — REGNUM Первый в мире глухой рэп-исполнитель Марко Вуорихеймо, являющийся также спецпредставителем МИД Финляндии по проблемам людей с органиченными возможностями, прочтет лекции в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба финского генконсульства в Северной столице.

Рэпер, известный под псевдонимом Signmark, прочтет лекцию в Высшей школе экономики и на площадке «Открытое пространство». Темой его выступлений будет «От невозможного к возможному», он расскажет слушателям о своей карьере и творчестве.

Читайте также: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Макс Миров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Музее стрит-арта в Санкт-Петербурге состоялся второй фестиваль рэпа «Маятник Фуко», в котором приняли участие Mozee Montana, T-Fest, Монеточка, Big Russian Boss, Хаски, Mnogoznaal, Пошлая Молли, Зомб, 25/17, Гарри Топор и другие.

Организаторы мероприятия — «Radio Record» — назвали этих рэперов «философами нового времени».

Читайте ранее в этом сюжете: Фестиваль рэпа «Маятник Фуко» пройдет в Музее стрит-арта в Петербурге