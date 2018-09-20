Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Макс Миров

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача XCVIII, где в гостях Макс Миров, который решил покорить Москву, поскольку внезапно начал писать рэп в довольно позднем возрасте. С удивлением для себя самого. Пока он побеждает на рэп-фестивалях и думает, как жить дальше… Живой и недолгий эфир про андеграундную рэп-культуру. Хочется надеяться, что разговор будет интересен как рэперам, так и всем остальным, кто задумывается о попытках творчества и поисках себя. Йо.

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