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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Макс Миров

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Макс Миров
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 20 сентября 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача XCVIII, где в гостях Макс Миров, который решил покорить Москву, поскольку внезапно начал писать рэп в довольно позднем возрасте. С удивлением для себя самого. Пока он побеждает на рэп-фестивалях и думает, как жить дальше… Живой и недолгий эфир про андеграундную рэп-культуру. Хочется надеяться, что разговор будет интересен как рэперам, так и всем остальным, кто задумывается о попытках творчества и поисках себя. Йо.

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Макс Миров
Иллюстрация: Личный архив Макса Мирова
Макс Миров

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Саша Кругосветов

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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