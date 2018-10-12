Гонорары Скарлетт Йоханссон вышли на уровень гонораров её коллег-мужчин

Лос-Анджелес, США, , 08:49 — REGNUM Доходы Скарлетт Йоханссон от контрактов с киностудией Marvel сравнялись с доходами её известных коллег мужского пола. Об этом 11 октября рассказал журнал The Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что актриса получит за съёмки в будущем фильме Marvel «Чёрная Вдова» $15 млн — столько же, сколько получили Крис Хемсворт и Крис Эванс за роли Тора и Капитана Америка в фильме «Мстители: Война бесконечности». Также стало известно, что актриса приобрела в Нью-Йорке дом стоимостью $4 млн.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что Marvel назначила на должность режиссёра фильма «Чёрная вдова» Кейт Шортланд. Некоторые СМИ отмечали, что продвижением её кандидатуры занималась сама Скарлетт Йоханссон.

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