Плохие парни объединились? Вышел второй трейлер фильма «Стекло»

Лос-Анджелес, США, , 08:23 — REGNUM Вышел второй трейлер предстоящего фильма «Стекло» режиссёра М. Найт Шьямалана, который является продолжением картин «Неуязвимый» и «Сплит». Видео было выложено 11 октября на YouTube-канале Universal Pictures.

Поклонники режиссёра вновь смогут увидеть на экране Сэмюэля Л. Джексона в образе Мистера Стекло, Джеймса МакЭвоя в образе Кевина Крамба и, конечно же, Брюсса Уиллиса, который вновь сыграл «неуязвимого» Дэвида Данна. В предыдущем трейлере было показано, как троица оказывается в психиатрической клинике. В новом видео сделаны новые намёки на сюжет будущей картины.

«Похоже на то, что плохие парни объединились», — говорит Зверю в одной из сцен трейлера Мистер Стекло.

Читайте также: Фантазии Гофмана, кошмары Хэллоуина, призраки, наркоэкстазы и полет на Луну

Напомним, в России премьера фильма «Стекло» запланирована на 24 января 2019 года. Производством картины занимается кинокомпания Blumhouse Productions.

Читайте ранее в этом сюжете: Гай Ричи и Disney выпустили первый тизер-трейлер «Аладдина»