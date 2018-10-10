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Названы имена главных актрис сериала «Ведьмак» от Netflix

Культура

Стало известно, кто сыграет Цири и Йеннифэр

Нью-Йорк, США, 10 октября 2018, 22:17 — REGNUM  Компания Netflix назвала имена главных актрис сериала «Ведьмак» по циклу писателя Анджея Сапковского. Так, стало известно, кто сыграет Цири и Йеннифэр. Об этом 10 октября сообщил портал The Hollywood Reporter.

Роль Цири досталась Фрейе Аллан. Эта молодая актриса известна зрителям по своей актёрской работе в сериале «В пустыне смерти». Йеннифер сыграет Аня Чалотра. Она тоже новичок, её первым сериалом стал «Жажда странствий».

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Напомним, 24 сентября 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что шоураннер этого проекта Netflix Лорен Хисрич объявила об окончании работы над сценарием фильма. Съёмки «Ведьмака» начнутся 5 ноября 2018 года.

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