Рейтинг сериала «Ходячие мертвецы» обрушился до начального уровня

Нью-Йорк, США, , 13:46 — REGNUM Премьера девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы» получила самый низкий рейтинг за всю историю шоу. Об этом 9 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1049793786367361024

Первая серия продолжения «Новое начало» получила оценку всего в 2,5 балла в аудитории возрастом от 18 до 49 лет. Это вполовину меньше, чем оценка премьеры восьмого сезона (5,0). К тому же, её решили посмотреть лишь немногим более 6 млн зрителей (примерно на 30% меньше, чем первую серию 8 сезона).

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Напомним, самый первый эпизод сериала, вышедший в октябре 2010 года, получил 2,7 балла в аудитории от 18 до 49 лет. Таким образом, популярность сериала фактически упала до начального уровня.

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