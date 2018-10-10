Facebook снимет мистический сериал «Лаймтаун» для своего сервиса Watch

Менло-Парк, США, , 15:29 — REGNUM Сеть Facebook анонсировала оригинальный сериал «Лаймтаун», в основу которого ляжет одноимённый подкаст, который ранее демонстрировался сервисом iTunes. Об этом 9 октября сообщил портал Engadget.

Главную роль в новом шоу исполнит Джессика Бил (сериалы «Грешница», «Седьмое небо»), она также займёт должность исполнительного продюсера. Мистический сериал будет состоять из десяти эпизодов, показывать его будет потоковый сервис Facebook Watch.

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Напомним, Facebook запустил сервис Watch 9 августа 2017 года. Первоначально к нему имели доступ только жители США, в августе 2018 года компания объявила о том, что сервис станет глобальным. Однако получить доступ к его контенту из России пока что невозможно.

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