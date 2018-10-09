Появился новый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» по Джорджу Мартину

Нью-Йорк, США, , 11:00 — REGNUM Канал SyFy опубликовал новый трейлер сериала «Летящие сквозь ночь» (Nightflyers) по произведению Джорджа Мартина (автора фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени», по которому снимали сериал «Игра престолов») и одноимённому фильму 1987 года. Ролик был опубликован 8 октября 2018 года на YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers.

В основу сериала лег фантастический рассказ Мартина, который тот выпустил в 1980 году. В новой экранизации снялись такие актёры, как Гретхен Мол («Манчестер у моря»), Оуэн Маккен (сериал «Мерлин») и Энгус Сэмпсон (сериал «Фарго»).

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Напомним, премьера нового шоу состоится 2 декабря 2018 года. За международную трансляцию сериала отвечает компания Netflix. Ранее СМИ сообщали, что «Летящие сквозь ночь» в основном будут сниматься не по рассказу, а по его экранизации, вышедшей в 1987 году (режиссер фильма — Роберт Коллектор).

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