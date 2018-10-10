Сценарист «Великого уравнителя» переосмыслит идею «Универсального солдата»

Лос-Анджелес, США, , 14:48 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures Entertainment подумывает о том, чтобы снять новый фильм, в основу которого ляжет картина режиссёра Роланда Эммериха «Универсальный солдат». Об этом 9 октября сообщил портал Geeks World Wide.

Журналисты узнали об этом в тот момент, когда брали интервью у сценариста Ричарда Уэнка. Он сказал, что новый «Универсальный солдат» будет не просто ремейком, идея фильма будет подвергнута полному переосмыслению.

Уэнк пояснил, что нечто подобное он сделал, когда работал над созданием сценария «Великого уравнителя». Писатель также отметил, что в центре повествования будет находиться один солдат, а не целый отряд, как это было в оригинальной картине.

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Напомним, фильм «Универсальный солдат» вышел в 1992 году, главные роли в нём исполнили Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лундгрен и Элли Уокер. Несмотря на то, что фильм не очень успешно выступил в прокате (при бюджете $23 млн он собрал в США лишь около $36,3 млн), он фактически стал культовым.

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