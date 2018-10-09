Опубликован ролик с 18 минутами геймплея Fallout 76

Вашингтон, , 15:18 — REGNUM В сети появились первые 18 минут геймплея (записи игрового процесса) многопользовательской игры Fallout 76 в жанре постапокалипсис от компании Bethesda Softworks. Ролик был опубликован 8 октября на YouTube-канале GameSpot Gameplay.

В ролике показана основная игровая механика. Многие пользователи сети отмечают, что на первый взгляд игра внешне мало чем отличается от Fallout 4 (если не считать множества новых онлайн функций). Зрители могут видеть, как игрок выходит из убежища и вместе с другими участниками начинает исследовать мир, сталкивается с первыми противниками (гулями).

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, разработчики решили ввести в игру возможность употреблять в пищу мелких животных, в том числе кошек. После этого анонса фанаты ожидали, что представителей семейства кошачьих можно будет не только есть, но и взаимодействовать с ними иным способом (гладить их или играть с ними). В итоге многих поклонников постигло разочарование, оказалось, что в Bethesda об этом даже не задумывались.

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