Популярная игра RimWorld выйдет из «раннего доступа» уже в октябре

Вашингтон, , 10:34 — REGNUM После пяти лет распространения по модели «раннего доступа» популярная игра RimWorld от Ludeon Studios наконец получила дату релиза. Версия игры 1.0 будет доступна для скачивания 17 октября 2018 года. Об этом 8 октября сообщил портал Eurogamer.

Отмечается, что с обновлением игра получит очередные исправления, также немного изменится система «ограничения питания». Игроки получат доступ к настройке, которая будет определять, могут ли колонисты и заключенные употреблять пищу. Разработчики отмечают, что после официального выхода игры они не закончат работу над ней.

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Напомним, RimWorld представляет собой однопользовательскую стратегию в реальном времени, в которой игроку предлагается обеспечить выживание колонистов на незнакомой планете путём строительства базы. Конечной целью игры является строительство космического корабля, для этого необходимо разрабатывать соответствующие технологии.

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