Продюсер фильма «Война миров Z 2» назвала дату начала съёмок

Лос-Анджелес, США, , 11:23 — REGNUM Продюсер второй части фильма «Война миров Z» Деде Гарднер назвала дату начала его съёмок. Несмотря на то, что до сих пор не было официально объявлено о том, что работа над сценарием картины закончена. Об этом 8 октября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1049542475260588032

«Мы начнём снимать в июне (2019 года — ИА REGNUM ). Что Вы ещё хотите знать? Брэд Питт — Джерри Лэйн. Он вернулся», — сообщила журналистам Гарднер, добавив, что режиссёрское кресло займёт Дэвид Финчер.

Что касается сценария будущей картины, то по этому поводу Гарднер пояснила: Дэннис Келлли пока что действительно не закончил работу над ним, однако продюсеры думают, что её итог будет просто великолепным.

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Напомним, при бюджете $190 млн «Война миров Z» Марка Форстера смогла собрать в мировом прокате более $540 млн. В США фильм посмотрели около 25 млн зрителей.

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