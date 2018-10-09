В сети появились фотографии мест съёмок девятой части «Звёздных войн»

Вади-Рам, Иордания, , 09:48 — REGNUM События девятой части «Звёздных войн», возможно, будут происходить в тех же местах что и события фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Об этом 8 октября сообщил портал Сomicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1049533667335462912

Авторы издания обратили внимание на публикацию жителя Иордании, которую тот разместил на форуме Reddit. В ней он выложил фотографии съёмочной площадки, расположенной в пустыне Вади-Рам. Пользователь сообщил: несмотря на то, что их автомобиль передвигался очень быстро, они смогли увидеть Дэйзи Ридли в сопровождении тяжеловооружённого отряда полиции.

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Напомним, многие сцены фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» также снимали в пустыне Вади-Рам. Премьера девятой части «Звёздных войн» запланирована на 19 декабря 2019 года.

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