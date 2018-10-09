В сети появилась информация о сюжете фильма «Мстители 4» от Marvel

Лос-Анджелес, США, , 08:57 — REGNUM Согласно появившемуся в сети информации, события в четвёртой части «Мстителей» начнутся спустя несколько лет после произошедшего в финале фильма «Мстители: Война бесконечности». Данные об этом опубликовал в соцсети Twitter пользователь Daniel R. Однако официального подтверждения пока нет.

https://twitter.com/DanielRPK/status/1049077174886703104

После вопроса одного из поклонников, Daniel R уточнил, что речь идёт о пяти годах. Таким образом, если этот слух правдив, в начале нового фильма фанаты киновселенной Marvel увидят совершенно новый мир.

https://twitter.com/DanielRPK/status/1049079855470596096

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Напомним, ранее Марк Руффало, исполняющий в фильмах Marvel роль Халка, в эфире шоу Джимми Фэллона нечаянно выдал спойлер по поводу названия четвертой части «Мстителей». Поклонники смогли расшифровать его слова при помощи аудиоредактора. Исходя из слов Руффало фильм будет называться «Последний мститель».

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