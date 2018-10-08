Фильм Marvel «Веном» собрал в первые выходные проката около 1 млрд рублей

Москва, , 09:53 — REGNUM Фильм «Веном», являющийся частью киновселенной Marvel, смог в первые же выходные показов собрать в российских кинотеатрах 965,5 млн рублей. Об этом 7 октября сообщил портал Kinobusiness.

Картина оставила далеко позади всех своих конкурентов. Второе место занял фильм Сарика Андреасяна «Непрощённый» (прошедшие выходные — 81,9 млн рублей; общие сборы — 279,9 млн рублей), на третьей позиции разместилась картина «Звезда родилась» (46,8 млн рублей в первые выходные проката). В топ-5 также вошли ленты «Пришельцы в доме» (46 млн рублей) и «На районе (44,9 млн рублей).

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Напомним, главную роль в фильме «Веном» исполнил актёр Том Харди («Безумный Макс: Дорога ярости»). Картина рассказывает о том, как в тело его героя (Эдди Брок) проник инопланетный симбиот, способный давать своему носителю сверхспособности.

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