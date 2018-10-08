Исполнитель роли Халка нечаянно раскрыл полное название «Мстителей 4»

Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Фанаты киновселенной Marvel смогли расшифровать название четвёртой части «Мстителей», которое случайно раскрыл актёр Марк Руффало. Соответствующий ролик был размещён на Twitter-странице пользователя Anton Volkov.

Руффало проговорился во время эфира шоу Джимми Фэллона на NBC. Режисёры попытались скрыть его слова при помощи громкого сигнала, однако поклонник при помощи аудиоредактора смог свести их работу на нет. Достаточно четко слышно, что Руффало произносит слова The Last Avenger («Последний мститель»).

https://twitter.com/antovolk/status/1048868773120430080

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Напомним, ранее ИА REGNUM передавало, что в сети появилась информация о другом возможном названии «Мстителей 4». Журналисты издания MCUCosmic со ссылкой на инсайдера сообщили, что фильм будет называться «Мстители: Аннигиляция».

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