Звезда «Венома» снялась в рекламе собачьего приюта и ответила на вопросы

Лондон, , 14:37 — REGNUM Звезда фильма «Веном» Том Харди снялся в рекламном видео британского собачьего приюта. В ролике актёр отвечает на вопросы о фильме «Веном» и собаках. Ролик был выложен на YouTube-канале LADbible.

Всем британским зрителям было предложено взять собак к себе домой. Известно, что Харди сам является большим любителем собак, до такой степени, что однажды он прошёл со своим питомцем по красной дорожке одной из кинопремьер.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что, несмотря на низкие оценки критиков, фильм «Веном» имеет все шансы стать лидером проката в США в предстоящие выходные. За первые три дня показа фильм собрал в домашнем прокате около $60 млн.

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