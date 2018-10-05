Коллекция личных вещей Робина Уильямса ушла с молотка за $6,1 млн

Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Коллекция личных вещей, принадлежавших актёру Робину Уильямсу, была продана за $6,1 млн на аукционе Sotheby's, который прошёл в Нью-Йорке. Об этом 5 октября сообщил портал Economic Times.

Отмечается, что для участия в торгах зарегистировались более 2 тыс. поклонников покойного голливудского актёра. Сорок пять различных наручных часов Уильямса были проданы за $445 млн, в их число вошли и часы, которые были показаны в фильме «Общество мертвых поэтов» (1989), они ушли с молотка за $32,5 тыс.

Читайте также: Актёр и рок-музыкант: Сергей Безруков рассказал о своих детских мечтах

Напомним, Робин Уильямс ушел из жизни 11 августа 2014 года. Его тело было найдено в доме, расположенном в городе Тибурон (штат Калифорния, США).

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Эванс эмоционально попрощался с ролью Капитана Америка