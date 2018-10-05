Археологи в Москве обнаружили фрагмент детского ружья XVIII века

Москва, , 08:43 — REGNUM В центре Москвы в районе Гончарной набережной на берегу Москвы-реки археологи обнаружили фрагмент детского ружья XVIII — начала XIX века (приклад без спускового механизма). Игрушка времён правления императора Павла I выполнена из свинцово-оловянистого сплава. По мнению археологов, это очень редкий артефакт, сообщается на портале мэра Москвы.

Ученые считают, что владельцем такого ружья, стреляющего пистонами, мог быть ребенок из богатой семьи. Предположительно, ружьё было частью целого детского игрового набора, популярного в XVIII веке. Обычно в те времена дети играли с керамическими и деревянными игрушками

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По словам руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, только с начала 2018 года археологи обнаружили больше 5000 артефактов. За последние семь лет найдено около 30 тысяч старинных предметов. Археологические раскопки в Москве будут продолжаться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в ходе раскопок археологи обнаружили в Москве старинную детскую игрушку. Фарфоровую лошадку, изготовленную в конце XIX — начале XX века, достали из земли на Серебрянической набережной. Всего в 2018 году исследователи нашли около 10 старинных игрушек, сделанных из глины, фарфора и кости.

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