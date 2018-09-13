В центре Москве археологи нашли детскую посуду конца XIX века

Москва, , 12:56 — REGNUM При раскопках в районе Серебрянической набережной в Москве археологи обнаружили детскую посуду конца XIX века, сообщает 13 сентября пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что специалисты нашли игрушечный сервиз из шести предметов, которые входили в состав как минимум трех разных наборов.

Предположительно, посудой могли пользоваться дети состоятельных горожан, так их могли учить этикету. Именно поэтому у чашек отломаны ручки, а тарелки расколоты, уточнили археологи.

Напомним, в конце августа в ходе раскопок археологи обнаружили в Москве старинную детскую игрушку. Фарфоровую лошадку, изготовленную в конце XIX — начале XX века, достали из земли на Серебрянической набережной. Всего в 2018 году исследователи нашли около 10 старинных игрушек, сделанных из глины, фарфора и кости.

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