Актёр и рок-музыкант: Сергей Безруков рассказал о своих детских мечтах

Москва, , 21:06 — REGNUM Российский актёр театра и кино Сергей Безруков признался журналистам в том, что в детстве он мечтал стать рок-музыкантом. Соответствующее видеоинтервью 4 октября опубликовал сайт телеканала «Мир 24».

Актёр рассказал, что в детстве он мечтал петь, но в тот период даже и не думал о том, что в 45 лет создаст свою группу. Безруков сообщил, что 18 октября 2018 года (в день его рождения) у него будет сольный концерт.

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Напомним, Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 2008 году он получил звание народного артиста Российской Федерации. 6 декабря 2018 года в российский прокат выйдет новый фильм «Заповедник» с его участием.

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