Крис Эванс эмоционально попрощался с ролью Капитана Америка

Лос-Анджелес, США, , 22:53 — REGNUM Крис Эванс, сыгравший в множестве фильмов Marvel роль Капитана Америка, сообщил поклонникам, что он закончил сниматься в четвёртой части «Мстителей». Соответствующую публикацию актёр разместил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1047896966410190848

Эванс написал, что для него это был «очень эмоциональный день, если не сказать больше». Он подчеркнул, что играть роль Капитана Америка на протяжении восьми лет для него было большой честью. Актёр горячо поблагодарил всех, кто находился «перед камерой, за камерой в кинозале».

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Напомним, премьера новой части «Мстителей» запланирована на 3 мая 2019 года. Фильм снимают режиссёры Энтони и Джо Руссо.

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