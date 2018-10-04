Опубликован первый кадр спин-оффа «Форсажа»

Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM В сети появились первые фотографии со съёмок спин-оффа «Форсажа», главные роли в котором исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стейтем. Снимки 4 октября Джонсон опубликовал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BofPmNghyjR/

Он сообщил, что сейчас идёт первая неделя съёмок картины, которая получила название «Хоббс и Шоу». Джонсон добавил, что новый фильм будет нарушающим нормы «взрывом», который принесёт что-то новое, свежее и весёлое.

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Напомним, мировая премьера картины запланирована на 1 августа 2019 года. Снимает её режиссёр Дэвид Литч, знакомый зрителям по своей работе над фильмом «Дедпул 2».

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