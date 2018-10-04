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Вышел трейлер голливудского ремейка «1+1» со звездой шоу «Во все тяжкие»

Культура

Главные роли в картине исполнили Брайан Крэнстон и Кевин Харт

Лос-Анджелес, США, 4 октября 2018, 19:27 — REGNUM  Вышел трейлер фильма «Потенциал» (The Upside) режиссёра Нила Бёргера, который является ремейком известной картины «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано. Видео было выложено 3 октября на YouTube-канале Moviefone.

В новой картина прикованного к инвалидному креслу сыграл Брайан Крэнстон (сериал «Во все тяжкие»), а роль его помощника досталась Кевину Харту («Джуманджи: Зов джунглей»).

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В широкий прокат «Потенциал» выйдет 11 января 2019 года. Над созданием сценарной адаптации работали Пол Фейг и Джон Хартмир.

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