Компания Netflix намерена снять фильмы и сериалы по «Хроникам Нарнии»

Нью-Йорк, США, , 18:47 — REGNUM Компания Netflix замахнулась на «Хроники Нарнии». Потоковый сервис намерен выпустить фильмы и сериалы по циклу писателя Клайва Стейплза Льюиса. Об этом 3 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Приёмный сын писателя Дуглас Грешэм заявил в интервью, что Netflix является лучшей средой для экранизации всех произведений писателя. Отмечается, что потоковый сервис намерен выпустить на базе франшизы как полнометражные фильмы, так и сериалы.

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Напомним, в 2005 году был выпущен фильм «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», его снял режиссёр Эндрю Адамсон. При бюджете $180 млн картина смогла собрать в мировом прокате боле $745 млн.

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