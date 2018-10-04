Более 80% граждан РФ любят читать художественную литературу

Москва, , 07:45 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России любят читать. При этом больше всего граждане увлекаются чтением художественной литературы (83%). 56% опрошенных предпочитают бумажные книги, 27% — электронные. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также значительное число респондентов (75%) читают профессиональную, научную, научно-познавательную литературу. 33% граждан получают знания из бумажных носителей информации, 42% предпочитают электронные.

Чаще всего бумажные книги выбирают люди старше 60 лет — 40%. Молодые люди в возрасте 18−24 лет предпочтительнее электронные книги — 60%.

Опрос проведен 8 сентября 2018 года среди граждан России старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM , по данным опроса, в основном граждане РФ читают книги для детей (31%) и исторические романы (30%). Около 25% около любят русскую и зарубежную классику. Лишь 4% опрошенных заявили, что не читают книг вообще.

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