Режиссёр «Тёмного Феникса» объяснил причины переноса даты премьеры

Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Стала известна причина очередного переноса даты премьеры фильма «Тёмный Феникс», являющегося частью киновселенной «Люди Икс». Об этом журналистам рассказал режиссёр и продюсер Саймон Кинберг. Его слова 2 октября передал портал Screen Rant.

Кинберг сообщил, что команда проекта в какой-то момент поняла, что к 14 февраля 2019 года она не сможет закончить работу над визуальными эффектами. Режиссёр отметил: он сам изначально сомневался в том, что выход фильма на экраны стоит ставить на эту дату. По его мнению, перенос даты премьеры на 7 июня 2019 года положительно скажется на кассовых сборах картины.

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Напомним, компания 20th Century Fox уже второй раз переносит дату выхода «Тёмного Феникса» на экраны. Так, в марте 2018 года ИА REGNUM сообщало: изначально планировалось, что фильм выйдет на большие экраны 2 ноября 2018 года.

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