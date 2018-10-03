Фанат Marvel выложил в сеть своё видение нового Соколиного Глаза

Лос-Анджелес, США, , 14:11 — REGNUM Поклонник киновселенной Marvel показал миру своё видение персонажа Джереми Реннера (Соколиный Глаз) в следующей части «Мстителей». Свой рисунок пользователь под ником BossLogic выложил 3 октября на странице соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BodTmQBHVrp/

Во вселенной комиксов Marvel Соколиный Глаз перевоплотится в Ронина, получив от Майи Лопес соответствующий костюм. BossLogic решил показать Клинта Бартона именно в этом образе. Стоит отметить, что ранее в сети уже появлялись фотографии Реннера, одетого в костюм Ронина.

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Напомним, четвёртая часть «Мстителей» выйдет на экраны 3 мая 2019 года. Её, как и фильм «Мстители: Война бесконечности», снимали режиссёры Энтони и Джо Руссо.

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