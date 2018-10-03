В Казахстане нашли глиняный горшок бронзового века

Павлодар, Казахстан, 3 октября 2018, 13:45 — REGNUM В Аккулинском районе Павлодарской области Казахстана сельский врач-стоматолог Дархан Калиев обнаружил на берегу Иртыша глиняный сосуд бронзового века, сообщает 3 октября издание PavlodarNews.kz.
По мнению исследователя-археолога, директора «Маргулан-центра» Тимура Смагулова, находка относится к Андроновской культуре бронзового века.
Отметим, Андроновская культура охватывала
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