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В Казахстане нашли глиняный горшок бронзового века

Культура

Находка предположительно относится к Андроновской культуре

Павлодар, Казахстан, 3 октября 2018, 13:45 — REGNUM  В Аккулинском районе Павлодарской области Казахстана сельский врач-стоматолог Дархан Калиев обнаружил на берегу Иртыша глиняный сосуд бронзового века, сообщает 3 октября издание PavlodarNews.kz.

По мнению исследователя-археолога, директора «Маргулан-центра» Тимура Смагулова, находка относится к Андроновской культуре бронзового века.

Отметим, Андроновская культура охватывала в XVII—IX веках до н. э. территорию Казахстана, Западной Сибири, часть Туркестана и южный Урал. Культура была выделена советским археологом Сергеем Теплоуховым.

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Археология
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