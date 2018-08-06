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В Казахстане нашли нового «золотого человека» сакской культуры

Культура

При нем были найдены золотой колчан, кинжал и золотое украшение

Астана, 6 августа 2018, 19:36 — REGNUM  В могильнике «Елеке Сазы» Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области Казахстана археологи нашли захоронение юноши, датируемое VIII—VII веками до нашей эры, сообщили 6 июля в пресс-службе акима (главы) области.

Казахстанские археологи назвали находку «золотой человек», по аналогии с археологической находкой при раскопках кургана Иссык в 1969—1970 годах, ставшей национальным достоянием Казахстана.

Археологи считают, что молодой человек имел высокий социальный статус. При нем были найдены золотой колчан, кинжал и золотое украшение.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана археологи обнаружили артефакты эпохи бронзы, в том числе золотые изделия, датируемые VII—VIII веками до нашей эры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане обнаружили захоронение эпохи бронзы

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Археология
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