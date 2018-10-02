Вторник, 2 Октября 2018 года
15:21:26 МСК

Фанаты Marvel обрушились с критикой на фильм «Веном»

Культура

Сюжет картины показался некоторым из них скучным, а персонажи недостаточно яркими

Лос-Анджелес, США, 2 октября 2018, 14:00 — REGNUM  Фильм Marvel «Веном» в котором роль Эдди Брока исполнил Том Харди, подвергся критике в социальных сетях. Пользователи сравнивают его с такими картинами как «Фантастическая четвёрка» и «Женщина-кошка». Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered.

Тем самым пользователи намекают на то, что лента режиссёра Рубена Флейшера может разочаровать поклонников киновселенной Marvel. Критики отмечают, что в фильме есть интересные моменты, но в целом его сюжет показался им скучноватым, а персонажи недостаточно яркими.

Читайте также: Утверждён сценарий третьей части фильма «Плохие парни»

Напомним, лента «Женщина-кошка» с Холли Берри, вышедшая в 2004 году, при бюджете $100 млн смогла собрать в США лишь немногим более 40 млн. Картина «Фантастическая четверка» с аналогичным бюджетом, премьера которой состоялась в 2005 году, в целом окупилась, но на домашнем рынке выступила довольно слабо, заработав в США около $154 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятого «Индиану Джонса» будут снимать в различных точках земного шара

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинопремьеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить