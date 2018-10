Фанаты Marvel обрушились с критикой на фильм «Веном»

Лос-Анджелес, США, , 14:00 — REGNUM Фильм Marvel «Веном» в котором роль Эдди Брока исполнил Том Харди, подвергся критике в социальных сетях. Пользователи сравнивают его с такими картинами как «Фантастическая четвёрка» и «Женщина-кошка». Об этом 2 октября сообщил портал We Got This Covered.

Тем самым пользователи намекают на то, что лента режиссёра Рубена Флейшера может разочаровать поклонников киновселенной Marvel. Критики отмечают, что в фильме есть интересные моменты, но в целом его сюжет показался им скучноватым, а персонажи недостаточно яркими.

Напомним, лента «Женщина-кошка» с Холли Берри, вышедшая в 2004 году, при бюджете $100 млн смогла собрать в США лишь немногим более 40 млн. Картина «Фантастическая четверка» с аналогичным бюджетом, премьера которой состоялась в 2005 году, в целом окупилась, но на домашнем рынке выступила довольно слабо, заработав в США около $154 млн.

