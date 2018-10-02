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Утверждён сценарий третьей части фильма «Плохие парни»

Культура

Данный проект был запущен ещё в 2009 году

Лос-Анджелес, США, 2 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Съёмки третьей части фильма «Плохие парни» могут стартовать уже в начале 2019 года. В сети появилась информация о том, что кинокомпания Sony утвердила сценарий будущей картины. Об этом 1 октября сообщил портал Screen Rant.

Напомним, вторая часть «Плохих парней» вышла 15 лет назад (в 2003 году). Проект третьей части был запущен ещё в 2009 году, но он был поставлен на паузу. Издание отмечает — причиной этого, возможно, стало то, что вторая картина была принята критиками гораздо хуже первой.

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Напомним, главные роли в фильме «Плохие парни» исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Первая картина при бюджете $19 млн заработала в мире $141 млн. Создание второго фильма обошлось компании уже в $130 млн, сумма его общемировых сборов составила около $273 млн.

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