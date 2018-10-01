Сцена в титрах «Венома» стала спойлером к спин-оффам «Человека-паука»

Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM Финальная сцена фильма «Веном» после титров может быть спойлером к будущим спин-оффам «Человека-паука». Информация о ней утекла в сеть. Об этом 30 сентября сообщил британский портал Daily Express.

https://twitter.com/Daily_Express/status/1046520312052023296

Инсайдеры сообщают, что во время титров появляется сцена, в которой Эдди Брок (Том Харди) приходит в тюрьму к серийному убийце Клетусу Кэседи. Играет этого персонажа Вуди Харрельсон.

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Напомним, во вселенной Marvel Клетус Кэседи становится носителем симбиота, известного под именем Карнидж. Этот персонаж является противником Человека-паука и одновременно заклятым врагом Венома.

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