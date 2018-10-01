Понедельник, 1 Октября 2018 года
16:51:42 МСК

Сцена в титрах «Венома» стала спойлером к спин-оффам «Человека-паука»

Культура

В ней Эдди Брок встречается в тюрьме с серийным убийцей Клетусом Кэседи

Лос-Анджелес, США, 1 октября 2018, 15:24 — REGNUM  Финальная сцена фильма «Веном» после титров может быть спойлером к будущим спин-оффам «Человека-паука». Информация о ней утекла в сеть. Об этом 30 сентября сообщил британский портал Daily Express.

https://twitter.com/Daily_Express/status/1046520312052023296

Инсайдеры сообщают, что во время титров появляется сцена, в которой Эдди Брок (Том Харди) приходит в тюрьму к серийному убийце Клетусу Кэседи. Играет этого персонажа Вуди Харрельсон.

Читайте также: В декабре компания Fox выпустит в кинотеатры детскую версию «Дедпула 2»

Напомним, во вселенной Marvel Клетус Кэседи становится носителем симбиота, известного под именем Карнидж. Этот персонаж является противником Человека-паука и одновременно заклятым врагом Венома.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы кадры нового «Человека-паука» с Джилленхолом в образе Мистерио

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить