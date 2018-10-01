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В декабре компания Fox выпустит в кинотеатры детскую версию «Дедпула 2»

Культура

Ради этого компания перенесла дату премьеры фильма «Алита: Боевой ангел»

Лос-Анджелес, США, 1 октября 2018, 08:27 — REGNUM  Кинокомпания Fox решила показать в кинотеатрах детскую версию второй части «Дедпула». Из фильма удалят все непристойные шутки и иной контент, который не соответствует рейтингу PG-13. Об этом 30 сентября сообщил портал Flickering Myth.

Премьера изменённой картины пройдёт в кинотеатрах США 21 декабря 2018 года. Стоит отметить, что ради этого эксперимента Fox даже решила перенести дату релиза фильма «Алита: Боевой ангел» (согласно планам, картина должна была выйти в прокат именно в этот день).

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Напомним, при бюджете $110 млн «Дедпул 2» собрал в мире более $734 млн. Прокат фильма только в США принёс создателям более $318 млн. В России картина собрала около $22 млн, её посмотрели более 5,3 млн зрителей.

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