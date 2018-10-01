Картина «Сулейман Гора» взяла гран-при кинофестиваля «Движение»

Омск, , 07:40 — REGNUM Главный приз фестиваля «Движение» получила картина «Сулейман Гора», которую сняла режиссёр Елизавета Стишова. Об этом 30 сентября сообщил портал «Омск здесь».

В основную конкурсную программу кинофорума, который прошёл в Омске в период с 26 по 30 сентября, вошли 29 фильмов. Отмечается, что большинство лент были показаны впервые, в ближайшее время российские зрители смогут увидеть их в кинотеатрах страны.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что фильм «Сулейман Гора» Стещовой получил главный приз имени Роберто Росселини кинофестиваля «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Форум прошёл в городе Пиньяо китайской провинции Шанси в ноябре 2017 года.

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