Ростовский губернатор сделал заявление по поводу концерта Басты

Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию, сложившуюся из-за предстоящего концерта российского рэпера Василий Вакуленко (Басты) на «Ростов-Арене».

"Организаторы концертов, в том числе Басты, должны гарантировать, что будут применены технологии, которые обеспечивают сохранность газона. Об этом, насколько мне известно, говорили с ним. Я сегодня снова обратил на это внимание организаторов — это обязательное условие проведения там любых массовых мероприятий. Концерт Басты, я думаю, состоится, сейчас идет практическая работа», — заявил глава региона в эфире телерадиокомпании «Дон-ТР».

ИА REGNUM напоминает, что запланированный на 29 сентября концерт Басты на «Ростов-Арене» вызвал возмущение в футбольном клубе «Ростов». В пресс-службе жёлто-синих заявили о том, что выступление испортит газон на стадионе, и игроки не смогут продолжить сезон на спортивном объекте ЧМ-2018. Позже ситуацию прокомментировали сам артист и пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.

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