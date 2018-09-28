В сети появился первый трейлер фильма «Спасти Ленинград»

Москва, , 16:06 — REGNUM Кинокомпания Universal выпустила первый трейлер картины режиссёра Алексея Козлова «Спасти Ленинград». Ролик был опубликован 28 сентября на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

Согласно синопсису, фильм расскажет зрителям реальную историю, которая положила начало великой «Дороге жизни». В фильме снялись такие российские актёры, как Андрей Миронов-Удалов, Мария мельникова, Анастасия Мельникова, Гела Месхи, Валерий Дегтярь, Михаил Морозов и Инга Оболдина.

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Напомним, премьера картины пройдёт в российских кинотеатрах 31 января 2019 года. Сценарий к картине написал сам Алексей Козлов. Над созданием музыки работал Юрий Потеенко.

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