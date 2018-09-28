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Звезда «Джуманджи 2» присоединится к Харрисону Форду в фильме «Зов предков»

Культура

Снимать картину будет режиссёр Крис Сандерс

Лос-Анджелес, США, 28 сентября 2018, 14:57 — REGNUM  Карен Гиллан, известная зрителям по фильмам «Джуманджи: Зов джунглей» и «Стражи галактики», снимется в экранизации романа Джека Лондона «Зов Предков». Об этом 28 сентября сообщил портал Cultjer‏.

https://twitter.com/cultjer/status/1045404660566290432

Таким образом, шотландская актриса составит компанию на съёмочной площадке Харрисону Форду и Дэну Стивенсу. На данный момент известно, что в фильме также снимутся Омар Си (1+1) и Колин Вуделл («XOXO», сериал «Коварные горничные»).

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Напомним, снимать картину будет режиссёр Крис Сандерс («Лило и Стич», «Как приручить дракона»). Созданием сценарной адаптации занимался Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»).

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