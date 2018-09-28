На 90-м году жизни скончался художник Мюд Мечев

Москва, , 15:30 — REGNUM В Москве скончался народный художник России, почетный гражданин Карелии Мюд Мариевич Мечев. Об этом сообщил заслуженный журналист Карелии и друг семьи художника Юрий Шлейкин.

По словам журналиста, автор акварелей и гравюр к карело-финскому эпосу «Калевала» ушел из жизни 27 сентября на 90-м году жизни. По информации портала «Карелия.Ньюс», работы Мечева представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Кремлевском дворце, музее изобразительных искусств Карелии, Российском фонде культуры и многих других музеях, выставках и частных коллекциях.

Добавим, свое необычное имя деятель искусств получил в честь популярного ранее праздника — Международного юношеского дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Москве, на 93-м году жизни, скончалась поэтесса и переводчик Зинаида Александровна Миркина.

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