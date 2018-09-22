Ушла из жизни поэт и переводчик Зинаида Миркина

Москва, , 10:03 — REGNUM В Москве, на 93-м году жизни, скончалась поэтесса и переводчик Зинаида Александровна Миркина.

Новость об этом сообщил 21 сентября в соцсети Facebook православный священник Сергей Круглов:

«Только что сообщили: скончалась Зинаида Александровна Миркина», — написал Круглов. Позднее он разместил публикацию, посвящённую Миркиной, где называет её: «переводчица суфиев, Тагора и Рильке, верная соратница и сотаинница своего супруга мыслителя Григория Померанца и сама мыслитель, свидетельница неделимости единой благодати на религиозные, культурные, общественные и прочие ее подвиды, сумевшая это свидетельство передать множеству внимающих».

Кроме того, Круглов привёл слова немецкого слависта Вольфганга Казака о Миркиной: «Жизнь Миркина понимает как приход «оттуда» и возвращение обратно, а смерть — как возвращение к корням и радость встречи с самим собой».

Напомним, Зинаида Миркина — филолог, поэт и переводчик. Она родилась в Москве в 1926 году. Она выпускница филологического факультета МГУ. звестна переводами исламской редневековой поэзии, работ индийского поэта Рабиндраната Тагора и немецкого писателя Райнера Марии Рильке. Совместно со своим супругом, философом Григорием Померанцем, Миркина выпустила книгу «Великие религии народов мира». Кроме того, является автором нескольких поэтических сборников.

О дате и месте прощания с Зинаидой Миркиной будет известно позднее.