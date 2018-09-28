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Леди Гага и Брэдли Купер выпустили клип-трейлер мюзикла «Звезда родилась»

Культура

Премьера картины в России пройдёт 4 октября 2018 года

Лос-Анджелес, США, 28 сентября 2018, 12:15 — REGNUM  Леди Гага и Брэдли Купер выпустили музыкальный клип-трейлер, основой для которого стала музыка из фильма «Звезда родилась». Ролик был опубликован 27 сентября на официальном YouTube-канале певицы.

В ролик вошли кадры из картины, премьера которой пройдёт в России 4 октября 2018 года. Её мировая премьера состоялась 31 августа 2018 года в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля.

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Напомним, снимал картину сам Брэдли Купер, в проекте также участвовали Сэм Эллиот, Грен Гранберг и Эшли Николетт Франжипани (Холзи). Фильм является ремейком мюзикла, который вышел на экраны в 1937 году.

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