Netflix опубликовал новый трейлер финального сезона «Карточного домика»

Париж, , 16:24 — REGNUM В сети появился новый тизер-трейлер заключительного, шестого сезона популярного политического сериала Netflix «Карточный домик». Ролик был опубликован 27 сентября на французском портале RTL.

Стоит отметить, что данный тизер-трейлер был представлен только на французском YouTube-канале Netflix, на канале для аудитории США видео с такими сценами компания пока что не публиковала. В одном из кадров показано, как Клэр Андервуд (Робин Райт) тяжело переживает потерю своего мужа, но на следующем видно, что её страдания наиграны.

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Напомним, Netflix выложит сериал на своём сайте 2 ноября 2018 года. После того, как Кевин Спейси покинул проект из из-за сексуального скандала, в Netflix решили «убить» его персонажа.

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