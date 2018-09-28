Стало известно имя ещё одного участника проекта нового фильма Тарантино

Лос-Анджелес, США, , 11:44 — REGNUM Актёр Брюс Дерн, известный зрителям по фильмам «Омерзительная восьмёрка» и «Джанго освобождённый» снимется в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Об этом 27сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1045570324232884224

Ему досталась роль Джорджа Спэна — владельца того самого ранчо, на котором часто снимались различные вестерны. Именно у него спросил разрешения пожить на этом ранчо маньяк Чарльз Мэнсон, члены секты которого впоследствии убили актрису Шерон Тейт и её знакомых.

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Напомним, в данном фильме снимаются такие актёры первой величины, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Аль Пачино. Премьера фильма запланирована на июль 2019 года. Стоит отметить, что первоначально роль Джорджа Спэна досталась Берту Рейнольдсу. Однако актёр ушёл из жизни 6 сентября 2018 года.

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