Киану Ривз: русские не такие суровые, какими их порой изображают

Москва, , 09:51 — REGNUM Киану Ривз в интервью журналистам заявил, что для него Россия ассоциируется с моральной силой. Актёр отметил, что для русских это является нормой. Интервью с актёром 28 сентября опубликовало агентство «РБК».

Ривз добавил, что в жизни российские граждане сограждане не такие «суровые», как их порой изображают за рубежом. Он рассказал, что на съёмках фильма «Профессионал», которые проходили в Санкт-Петербурге, некоторые люди подходили к нему и крайне робко просили дать автограф. По мнению звезды Голливуда подобное поведение наших сограждан показалось ему «довольно милым».

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Напомним, в фильме «Профессионал» действие происходит в России. Герой Ривза — тёмный делец, занимающийся торговлей редких бриллиантов. Ради совершения очередной сделки он вынужден поехать в нашу страну.

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