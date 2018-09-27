Опубликован первый постер сериала «Пацаны» про тёмный мир супергероев

Лос-Анджелес, США, , 10:06 — REGNUM Опубликован первый постер предстоящего сериала «Пацаны», в основу которого лёг комикс про супергероев, созданный Гартом Эннисом и Дэриком Робинсоном. Изображение было опубликовано 26 сентября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1045037989209001984

Постер, на котором запечатлены Лас Алонсо, Карен Фукухара, Джек Куэйд, Карл Урбан и Томер Капон фактически повторяет обложку первого тома оригинального комикса, на которой герои смотрят сверху на поверженного врага.

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Напомним, в комиксах Энниса и Робинсона действие происходит в 2000-м году. В этом мире существуют люди с суперспособностями, многие из которых являются частью криминального мира. ЦРУ создаёт специальный отряд, члены которого могут расправиться с отдельными зарвавшимися представителями супергеройского сообщества.

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