Любовь и ненависть, книги и соцсети, детские сказки и недетские игрушки

Москва, , 09:17 — REGNUM «Сердце мира» (18+)

Ветеринар Егор изменил свою жизнь решительно и резко. Бросил все, перечеркнул прошлое, уехал в лесную глушь, в странный мир притравочной станции для охотничьих собак, где любовь и заботливая чуткость к животным сплетены с жестокостью. Здесь он пытается согреться душой и сам дарить любовь зверью и людям — как может и умеет. Он пытается врасти в этот новый для себя мир, стать частью новой семьи, забыть свою боль. Но это очень непросто, может быть, даже невозможно…

Фильм Натальи Мещаниновой завоевал гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр».

"Непрощенный» (18+)

Месть… Пожалуй, один из главных — и мощнейших — сюжетных двигателей в искусстве во все времена. Но эта история, в отличие от многих других, реальна, ее главный герой живет и здравствует по сей день, да и случилось все относительно недавно. Инженер-строитель Виталий Калоев 2 июля 2002 года ждал свою жену и двоих детей в аэропорту Барселоны. Не дождался. Самолет «Башкирских авиалиний» столкнулся в небе с транспортным бортом, все пассажиры погибли. Охваченный невыносимым горем Калоев пришел к выводу, что в трагедии виноват диспетчер компании «Скайгайд» Петер Нильсен и что компания покрывает его вину. Калоев решил сам добиться справедливости…

В фильме Сарика Андреасяна образ Виталия Калоева воплотил Дмитрий Нагиев.

«Букшоп»

Что может быть более спокойным и мирным, чем жизнь хозяйки книжного магазинчика? Вот только в тихом и сонном английском городке Харборо даже такое невинное событие, как открывшаяся книжная лавка может произвести нервозный переполох. Обыватели не ждут от залетной птицы — вдовы Флоренс Грин — и от ее затеи ничего хорошего. Не то, чтобы они совсем уж ненавидели чтение, но книги Набокова и Брэдбери не походят на наставления по садоводству, тревожат и порождают «лишние» мысли и эмоции. Харборо негласно объявляет Флоренс и ее книгам войну. В этом противостоянии она оказывается один на один с целым городом, если не считать пожилого книгочея мистера Брандиша — такой же «белой вороны», как и она сама…

Фильм Изабель Койшет снят по одноименному роману Пенелопы Фицджеральд, вышедшему в 1978 году.

«3 дня с Роми Шнайдер»

Звезда знаменитой немецкой актрисы Роми Шнайдер, рано загоревшись, закатилась тоже слишком рано. Актриса умерла при сомнительных обстоятельствах в 1982 году, многие подозревали, что Шнайдер ушла из жизни добровольно. События фильма Эмили Атеф происходят незадолго до смерти кинозвезды, в 1981 году. Впавшая в депрессию актриса, живущая затворницей в роскошном отеле, внезапно соглашается дать интервью журналистке из «Штерн». Перед зрителями черно-белого фильма разворачивается жизнь Роми, полная страсти, творческой силы и стремления к счастью.

«Человек, который убил Дон Кихота»

Великие книги полны собственной мощной магии, не стоит обращаться с ними легкомысленно. Об этом не знал молодой режиссер Тоби Граммет, который решил снять свой дипломный фильм по роману Сервантеса с непрофессиональным актером в главной роли. Прошло десять лет, Тоби так и не стал великим, он подвизается в рекламе, а испанский сапожник, сыгравший когда-то Рыцаря Печального Образа, так вжился в роль, что оказался одержим ею полностью. И теперь Тоби вынужден странствовать с ним в качестве Санчо Пансы по странному миру, сотканному из гениального вымысла и прозаической реальности кинобизнеса.

В фильме Терри Гиллиама отчасти отразились его собственные злоключения, связанные с многократными неудачными попытками снять фильм о благородном безумце из Ламанчи. Путь от замысла к большому экрану занял долгие 17 лет.

«Мотылек» (16+)

Жизнь удачливого авантюриста по прозвищу Мотылек легка и беспечна, он порхает по ней, словно бабочка, вытатуированная у него на груди. Но удача однажды покидает его — Мотылек арестован за убийство, которого не совершал, осужден пожизненно и брошен в тюрьму на далеком острове, откуда, как считалось, невозможно сбежать. Но жизнелюбие, воля к свободе и крепкая дружба могут совершить чудо.

Фильм снят в Чехии режиссером Михаэлем Ноэром по одноименной автобиографической книге Анри Шарьера. Это уже вторая экранизация, первая была осуществлена Франклином Дж. Шаффнером в 1973 году.

«Поиск» (16+)

Можно всей душой любить своего ребенка — и ничего не знать о его настоящей жизни. Чем занимается милая и послушная девочка-подросток в соцсетях, где проводит изрядную часть своего времени? Дэвиду Киму и в голову не приходило заподозрить неладное, пока его дочь внезапно не пропала бесследно. Ключи к судьбе юной девушки отыскались в ее компьютере, оставленном дома…

Триллер Аниша Чаганти снят в необычной манере — значительная его часть составлена из фото и видео в соцсетях, разговоров по скайпу и смс-диалогов.

«Профессионал» (18+)

Фильм режиссера Мэтью М. Росса в оригинале называется «Сибирь». В самом деле, в представлении современного американца, пожалуй, не найти места, от которого бы сильнее веяло опасностью и жутью. Вот и герою Киану Ривза приходится несладко в далеком холодном краю, населенном двуногими зверюгами из ужасной «русской мафии», некоторые из которых предсказуемо носят фамилию Волкофф. Но наемник Лукас отнюдь не Красная Шапочка, а настоящий профессионал…

«Игрушки для взрослых» (18+)

Фильм Брайана Хенсона, сына знаменитого кукольника Джима Хенсона, продолжает славную традицию Роберта Земекиса. Правда, его герои, в отличие от Кролика Роджера, Джессики и их друзей и врагов, — не рисованные мультяшки, а мягкие куклы-маппеты. Но они также наделены жизнью и разумом и обитают в Лос-Анджелесе бок о бок с людьми. Среди них тоже кипят страсти, порой перехлестывающие через край. И творятся злодеяния.

По городу прокатилась волна жестоких преступлений, из целой кучи знаменитостей выпустили набивку. И тогда на охоту за злодеями выходит колоритная парочка — мягкий с виду, но крутой частный детектив-маппет и брутальная женщина-полицейский из плоти и крови, сердечная и чуткая внутри. Они с головой погрузятся в пестрый, безумный мир — совершенно не предназначенный для детей.

«Тайна дома с часами»

Мальчик Льюис, приехав к своему дяде, попадает в таинственное заколдованное место, полное тайн, волшебства… и часов, которые буквально повсюду. Они даже скрыты где-то в стенах — и в них таится неведомая опасность. Все не то, каким кажется, и в любой момент можно оказаться в полном кошмаров колдовском мире и никогда уже не вырваться из него обратно — если не разгадать тайну часов, а может быть, и самого Времени…

Увлекательную и красочную киносказку снял режиссер Элай Рот.

«Похитители носков»

Каждому известна эта странность — один носок из пары рано или поздно куда-то таинственно исчезает. Говорят, за ними охотятся особые волшебные существа — Непарные Носкоеды. По их странному обычаю, нельзя похищать сразу всю пару, этому важнейшему правилу они в первую очередь обучают свою молодежь. Носкоеды скрытны и напоминают домовых — только вязаных. В принципе, они безвредные существа и с ними даже можно подружиться.

Мультфильм по мотивам городского фольклора снят чешскими, словацкими и хорватскими аниматорами, режиссер картины — Галина Миклинова.

«Руби и Повелитель Воды»

У маленькой божьей коровки Руби огромная мечта — попасть в чудесное место под названием Золотой Каньон, представляющий собой настоящий рай для насекомых всевозможных видов. Жаль только, что Руби, как и ее новый друг, стрекоза Повелитель Воды, живут в плену у людей и не могут никуда улететь. Но вместе им удается сбежать на волю — и тут выясняется, что Повелитель Воды чудесную счастливую страну попросту выдумал! Но Руби не бросает друзей — даже если у них есть недостатки. Вместе им предстоит проделать большой путь, освободить из заточения собратьев и победить ужасного врага — ящерицу Ти-Рекса, для которой насекомыши — лакомая пища.

Мультфильм о больших приключениях крошечных букашек снят китайскими аниматорами. Режиссер — Дин Ши.

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